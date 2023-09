Bernard WADYCKI

Ingénieur Industriel Automobiles

chez Stellantis (ex Peugeot Citroën Automobiles) depuis 1989.

+ de 33 ans d'expériences en Industrie Automobiles



Depuis le 1/06/2023 Responsable Opérationnel Maintenance des Bancs d'Essais véhicules (CAC, CEM, ...) et Bâtiments Facility Management de l' ADN et Centre Technique de Vélizy Villacoublay. Pilotage et Animation des prestataires de service INDUSTRELEC et VEOLIA.



Stellantis & You - PSA Retail du 1/10/2018 au 31/05/2022 comme Responsable Qualité Sécurité et Environnement des concessions Peugeot, Citroën, DS, Fiat et Alpha Roméo de la Plaque Nord - Hauts de France (59)



Centre de Production Mécanique & Bruts d'Emboutissage de Paris - Saint Ouen (93400) du 12/10/205 au 30/09/2018 Responsable de Groupe Maintenance Entretien d'Outillages dEmboutissage de Lignes de Reprise et de Découpe (Outils à suivre & Outils classiques) - Usinage et Assurance Qualité Interne Production

3 équipes doutilleurs et dusineurs (15p*3*8) encadrées par 3 Responsables dUEP et 3 Leaders Techniques + 3 Techniciens en journée (Qualité, Fiabilité, Méthodes, CFAO)





Centre de Production Sevelnord - Peugeot Citroën Automibles - Hordain

(Fabrication de véhicules Monospaces & Utilitaires Fiat - Lanciat - Peugeot - Citroën et Toyota)



> du 1er/09/2011 au 11/10/2015 Responsable Méthodes Maintenance à lunité Peinture de SevelNord et Responsable Production du Traitement de Surface et Cataphorèse (Process & Laboratoire)

Encadrement de 4 équipes de Maintenance (2 tournées, 1 Nuit et 1 VSD) et d'une équipe TTS-CATA soit 4 RU dUEP, 6 Techniciens Maintenance et un global de 40 Professionnels.



> 2 ans Responsable de Production Peinture Etanchéité & Laques (Travail en tournée 2x7) Encadrement d'une centaine de personnes dont 3 Chefs de Production et un responsable Maintenance .



> 2,5 ans comme Pilote Site Fournisseurs - Auditeur Qualité pour garantir la convergence qualité des fournisseurs dans les domaines de l'injection plastique, l'emboutissage ferrage, le thermoformage

Application des démarches LEAN (idem TPMC), 5S, PDCA, MRP 5P, QRQC, HOSHIN, KAIZEN, SMED, 5S, MIFA, Réduction des PPM & incidents fournisseurs.



> 2 ans comme Responsable Industriel des Lancements Vie Série, représentant des fabricants auprès des métiers pour garantir et maîtriser les lancements et évolutions techniques sans perturbation, ni risque industriel pour l'Usine de Production (PGR).



> + de 5 ans comme Chef de Projet Achats sur le Plateau Vie Série, en interface avec les métiers techniques, l'usine et les achats pour garantir les lancements et toutes les évolutions techniques dans le respect des règles Qualité-Côût-Délai-Prestations (Lancement produits du 807-C8, suivi des fournisseurs en emboutissage-ferrage, lancement des re-modelages et re-motorisations aux normes Euro)



> 2 ans comme Responsable de Groupe en Production à l'unité PEInture LAQues en équipe et de nuit (Management de 150 personnes - Flux - Organisation - Productivité - Animation de Groupes de Progrès)



Informatique PSA - Levallois Perret (92300)

> 5 ans en tant qu'Ingénieur des Applications CAO mécaniques CATIA en partenariat avec IBM & DASSAULT SYSTEMES pour les Etudes et Méthodes du groupe.

> 3 ans comme développeur Unix/Fortran CAO CATIA Mécanique pour les métiers Forges & Fonderies ainsi que pour les études moteurs.





Avions Marcel Dassault Breguet Aviation - Argenteuil

Stage CAO de 3 mois au service études des outillages de cambrage



Générale de Mécanique Aéronautique - Seclin

Stage de 3,5 mois au Centre Technique de Robotique Industrielle / Modélisation du processus de formage d'ailes alu autoraidies.



Marié - 2 enfants

Armée de Terre - 2ième DB - Régiment de Dragons



Mes compétences :

AQF

Hoshin

Kaizen

Lean

Lean manufacturing

Management control

Manufacturing

MRP

PDCA

QRQC

Qualité

Amélioration continue

Production

5S

TPM

Lean management

Robots ABB, Fanuc, DURR

Automobile

Gestion de projet

Négociation achats

Maintenance industrielle

Peinture

Management opérationnel

Mechanical Design

C Programming Language

FORTRAN

UNIX