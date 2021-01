Bernié NICOLAS

Mon blog : https://blog.nicolas-bernie.com

CV en HD (PDF téléchargeable & imprimable)

Site : https://studio.nicolas-bernie.com



Né le 1ier septembre 1975 à Toulouse.



Diplômé du Collège de photographie Marsan, Montréal, Québec, Canada en 1999.

Certificat de compétences formation PAO & Multimédia, CFPC Pradeau la sède, Tarbes, en 2004.

Technicien vidéo professionnel, ACT Formation, Toulouse, en 2013.

Diplôme d'état en infographie multimédia & designer web, COS Nanteau sur Lunain, en 2017.

BEP artisanat & métiers d'art option édition de produits imprimés à l'EPNAK Limoges, en 2019.

Bac pro artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia, EPNAK Feret du Longbois, Limoges en 2020.



Photographe indépendant depuis 2005, adhérent du SNP, sociétaire de la SAIF.

Spécialiste en photographie d'architecture, portrait, corporate & reportage.



Quelques citations qui inspirent ma propre démarche et ma pratique de la photographie :



« Mon rôle est de saisir laction de la vie, la vie du monde, son humour, ses tragédies, en dautres termes, la vie telle qu elle est, et den donner une image authentique, non posée, réelle. » W. Eugene Smith



« Quand jai sauté en marche dans la photographie, elle était en bois. Aujourdhui la voici devenue quasiment électronique. Je reste le nez à la portière avec la même curiosité que le premier jour : cette curiosité animale est le moteur. » Robert Doisneau



« La photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces et dont lapplication est à la portée du dernier des imbéciles La théorie photographique sapprend en une heure Ce qui ne sapprend pas, cest le sentiment de la lumière, cest lintelligence morale de votre sujet, cest ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle et vous permet de donner la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. » Nadar



« Photographier : cest mettre sur la même ligne de mire : la tête, lœil et le cœur. » Henri Cartier-Bresson



« Ce nest pas le sujet qui fait une photographie, mais le point de vue du photographe. » André Kertész



« On nenseigne pas ce que lon sait ou que lon croit savoir, on enseigne on ne peut enseigner que ce que lon est. » Jean Jaurés



« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Marcel Proust



« Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. » Ursula K. Le Guin



Mes compétences :

Photoshop

Lightroom

Photographie

Commercial

Gestion

Comptabilité

Juridique

Formation

Création

Reportage

Réalisation de films

DxO

HTML 5

JavaScript

MySQL

CSS 3

Wordpress

PHP

QuarkXPress

Adobe Flash

Adobe Illustrator

Adobe InDesign