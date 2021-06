Berto VACCARI

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Doté d'une solide expérience dans divers secteurs, je souhaite partager mon savoir-faire auprès de vos entreprises dynamique. J'ai donc le plaisir de vous proposer ma collaboration pour un poste en équipe ou autres.

En effet, après avoir effectué mes études BTP, j'ai eu l'opportunité d'exercer, dans divers emplois et dans le BTP sur plusieurs postes, sur (Paris, Picardie, autres)En 2013, j’ai suivi une formation de huit mois à l’AFPA pour un CAÏC (Conducteur d’Appareils de l’Industrie Chimique) auparavant j’ai exercé les métiers de conditionneur, ouvrier de production, manutentionnaire, polyvalence, pour (L’Usine Lesieur, Usine d’imprimerie sur Paris) Mon parcours professionnel m'a permis d'approfondir et de développer mes compétences ainsi que des techniques diversifiées, qui me donnent aujourd’hui les capacités de gérer l'intégralité du travail avec des qualités humaines et relationnelles, de veiller à la sécurité et l’hygiène des lieux mais également de favoriser le dynamisme et l’esprit de l'entreprise, Mes Priorités : Hygiène et sécurité, Disponible, Autonomie, Travail en équipe, Respect des règles et des procédures,Intégrer une structure serait une réelle opportunité dans la continuité de mon avenir professionnel.

Homme de terrain, rigoureux, organisé et réactif, mon esprit d'initiative et mon souci de l'amélioration continue sont les atouts que j'espère mettre à profit dans vos services.

Cordialement VACCARI Berto Nota:éligible au CUI-CAE



Mes compétences :

Coordination de travaux

JURY (délivrance de CAP maçon)

CAÏC

Autodidacte

Microsoft Word

Microsoft Excel