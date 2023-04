Heureux de prendre la responsabilité des relations commerciales sur le périmètre Outre-mer.



Fort d'une expérience certaine dans le commerce et relation client, je veux être celui sur qui vous saurez pouvoir compter quelle que soit l'heure (décalage horaire compris).



A quoi vous attendre en quelques mots :



Disponibilité / Réactivité / Professionnalisme / Respect des engagements



Mon leitmotiv :



Seul on peut aller vite, ensemble on va plus loin !