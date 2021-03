Expériences solides en tant qu'Ingénieur Commercial et Senior Business Developer dans des entreprises à dimension internationale, je parle courramment Anglais et Espagnol.



Je suis hautement motivé par les défis commerciaux de captation et de fidélisation de clients. Je base mon approche commerciale sur une éthique forte et fais de la satisfaction client ma priorité.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Vente B2B

Microsoft Office

Développement commercial

ERP