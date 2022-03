Bertrand CHARIER

Mes actions de formation et d'accompagnement de projet répondent aux besoins de conception de parcours de formation dans ses dimensions de création et de médiatisation. L'usage du numérique occupe une place importante dans les aspects ergonomiques et le suivi du déroulement d'une formation.

Le développement d'environnement d'apprentissage en présentiel, à distance ou selon un format hybride respecte les principes de l'ergonomie psycho-cognitive des apprentissages.



Quelques exemples :



- création de ressources logicielles pour la gestion des élèves d'une école de musique associative ;

- développement de ressources pour l'Éducation Nationale : réforme du collège, enseignement de la Technologie ;

- développement d'applications et de simulateurs pour les Éditions Foucher autour du thème de l'énergie (Parc du Futuroscope) ;

- conseil et accompagnement de projets au CNAM Poitou Charentes

- formateur ingénierie électrique, pédagogie de projet pluridisciplinaire, évaluation des compétences, usages du numérique, diversification des méthodes pédagogiques... pour l'Éducation Nationale ;

- développement technique et éditorial d'ENT pour les collèges et lycées ;

- création d'environnements d'apprentissage pour Chauvin Arnoux Métrix ;

- accompagnement de candidats à la Validation des Acquis Professionnels









Mes compétences :

Pédagogie

Électrotechnique

Enseignement

Ingénierie pédagogique

NTIC

Formation