Bertrand GILLES

Difficile à cataloguer, mon parcours professionnel est aussi éclectique qu' atypique.

Néanmoins il correspond parfaitement à mes attentes, à mon profil passionné pragmatique et à mon besoin de vision global de l'entreprise.

Je maîtrise autant la partie technique que les aspects commerciaux / management / suivi de projet et j'apprécie particulièrement les déplacements.

Aujourd'hui ayant intégré la Marine Marchande, je parcoure le monde et participe à des missions autour des câbles sous marin , pilotage d'engins sous-marins (ROV, Charrues...), maintenance des systèmes subsea et apparaux de levage/mise à l'eau.



