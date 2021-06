Bertrand JASLET

Avec 15 années d’expérience dans la relation commerciale et 5 dans la gestion d’un centre de profit, 2 projets de création d’entreprises, j’ai aujourd’hui à coeur d’évoluer vers la fonction de Digital Seller.



J’accompagne ce souhait d’évolution professionnelle par une formation qui se termine en Janvier 2020.



D’ores et déjà à l’écoute du marché, je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise attachée à certaines valeurs : l’innovation, la bienveillance, le respect et la satisfaction du client, la performance, l’intégrité, ...



J’ai hâte d’évoquer avec vous les projets auxquels je pourrais collaborer, a bientôt !



Mes compétences :

Tennis

Défiscalisation

High tech

Informatique

Finance

Franchise

Gestion commerciale