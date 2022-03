Christian JASLET

Le cabinet Cohaisance, Conseil RH & Management, que j'ai créé en 2010, accompagne les dirigeants de PME-TPE, les cadres et équipes d’entreprise ainsi que les particuliers sur différentes problématiques professionnelles liées aux objectifs de changement individuel et collectif.



L’humain est au cœur de notre expertise



Pour Cohaisance parler de Ressources Humaines c’est parler de Richesses Humaines. C’est considérer que les hommes et les femmes ont des Ressources parfois inexploitées, qu’ils peuvent faire grandir afin d’atteindre avec plus d’aisance leurs objectifs personnels et professionnels au bénéfice de l’entreprise et de leurs projets.



Cohaisance propose un accompagnement pouvant associer trois postures complémentaires:



Le conseil pour diagnostiquer et préconiser la solution la mieux adaptée

La formation pour développer les compétences nécessaires

Le coaching pour faciliter la prise de conscience des ressources, permettre la mobilisation des compétences afin de développer le potentiel ou surmonter un obstacle.



Nos domaines d'intervention :



Coaching de dirigeant (Identité, vision, stratégie, organisation...)

Coaching de manager (Positionnement, leadership, communication, gestion du stress...)

Coaching d’équipe de direction ou commerciale ( Synergie, vision partagée, situations de changement...)

Coaching de particuliers (Transition professionnelle, projet de vie, estime de soi, confiance en soi...)



Animation de groupes de codéveloppement managérial



Animation d'ateliers de formation et d'échange de pratiques professionnelles



N’hésitez pas à solliciter un premier rendez-vous de prise de contact afin de pouvoir échanger ensemble sur notre approche et démarche d’accompagnement « sur mesure »



Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site:Array



Mes compétences :

Accompagnement

Coach professionnel

Coaching

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Communication

Déontologie

Développement des compétences

Éthique

Formation management

Management

Relations humaines

Ressources humaines

Accompagnement au changement

Coaching de dirigeants