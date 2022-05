Sébastien JASLET

Curieux et ouvert sur le monde, je suis diplômé de l'Ecole Française de Journalisme. Aujourd'hui, à la recherche d'un emploi ou de missions pour assouvir ma passion, j'ai déjà écrit des piges pour le magazine Stop Arnaques.

J'ai encore été stagiaire durant une période de cinq mois en 2009 au sein de la station locale Yvelines Radio.

Ayant le goût du contact, je suis bénévole au sein de la Croix-Rouge du Val d'Oise et œuvre notamment pour le Samu social auprès des plus démunis.



Mes compétences :

Communication

communication presse

Journalisme

Presse

Rédacteur