Bertrand LAPORTE

Sensible aux attentes des clients aéronautiques, j'ai intégré le groupe BROETJE AUTOMATION pour développer l'activité commerciale de solutions intégrées :

- Robots d'assemblage-perçage-rivetage,

- plateformes et convoyeurs

- applications composites, joint mastic,

- outillages d'assemblage, de protection ou d'accessibilité,

- Projet clef en main, consulting, et l'ensemble des services associés aux activités.



Mes compétences :

Coordination de projets

Management opérationnel

Aéronautique

Service client

Gestion QSE

Sciences de la vie

Dispositifs médicaux