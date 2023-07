Bertrand MARTIN

Ingénieur généraliste de formation, je me suis d'abord spécialisé dans le Lean Management dans l'Automobile puis le Ferroviaire. Depuis 2008, j'occupe des postes en Management de Production dans des ateliers de Maintenance Ferroviaire. Aujourd'hui, avec la responsabilité de 285 personnes, mes principales missions sont le respect des contrats commerciaux, des objectifs de Qualité de Service et de Sécurité. Ma rigueur et mon pragmatisme me permettent d'atteindre ces objectifs. Mes qualités relationnelles font de moi un manager à l'écoute et garant d'un climat social productif.



Mes compétences :

Lean

Management

Production