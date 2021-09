Bertrand MATH

De formation à double compétences Technique et Commerciale, je suis rentré chez AIR LIQUIDE santé en 1991. Après avoir pratiqué des postes opérationnels (responsable commercial puis chef projet Installations), je participe à la mise en place de l'ERP "SAP" pour le domaine Maintenance & Services, expérience qui m'a permis de mieux comprendre les processus de fonctionnement de l'entreprise.

La société me confie ensuite la création du Centre d'Assistance Technique National, une activité résolument tournée vers le client, qui est un atout différentiant de notre offre.

J'ai été ensuite en charge d'une équipe régionale en charge des projets d'ingénierie, de maintenance et de services.

Après une expérience de 6 ans en tant que responsable de production chez Bioxal groupe Schulke, j'ai rejoint Air Liquide France industrie où je suis en charge du service maintenance des installations de la région grand Est.