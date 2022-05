Bertrand MESLIN

Approvisionneur- Pilote de Flux



Compétences:



Pilotage des budgets d'achats et de stocks

Gestion des approvisionnements et planification des flux

Prévisions de ventes et analyse des besoins

Optimisation des stocks et analyses des indicateurs

Gestion des opérations promotionnelles et cadencement des volumes

Construction et optimisation des gammes de produits

Négociation commerciale: conditions d'achats et d'approvisionnements

Suivi de la relation fournisseur



Secteurs d'activité:



Distribution spécialisée

Industrie

E-commerce



Logiciels: Pack Office, SAP MM, AS400, E3 Slim, Topase



Mes compétences :

Approvisionnements

Négociation

Optimisation des stocks

Planification

prevision de ventes

Supply chain

Achats

E3 SLIM

AS400

SAP Material Management

Topase