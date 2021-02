Bertrand MIMOUNI

Diplômé de l'école d'ingénieur Montpellier SupAgro en 2010, je suis actuellement responsable de production de l'unité Biossent SAS (Groupe Boinaud) . Ce métier me forme à la gestion de production et au management d'équipe de production pour atteindre les objectifs de production, sécurité et qualité, le tout dans un contexte permanent d'amélioration continue. Cet emploi s'inscrit dans le parcours professionnel que j'envisage et je souhaite qu'il me permette à terme d'évoluer vers des fonctions supérieures d'encadrement.



Mes compétences :

Sécurité des personnes et des biens

Amélioration continue

Gestion de la production

Agroalimentaire

Management opérationnel

Lean Manufacturing

Recrutement

Commissioning

IFS

HACCP

Gestion de projet

SAP