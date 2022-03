Bertrand MORTAMET

25 années de direction de travaux et de centres de profits en France et en Espagne, acteur de la construction, particulièrement de l'enveloppe du bâtiment mais aussi de laménagement du territoire, des infrastructures linéaires (routes, autoroutes, ports, aéroports), des aménagements urbains, des transports collectifs en site propre, je suis heureux de construire avec et pour des donneurs dordres publics ou privés.



Passionné de technique, réfléchi, concret, disponible aux autres, japprécie de faire grandir les collaborateurs qui mentourent.



Avec une autorité fondée sur la compétence, mon mode de management repose sur les savoir-faire, le bon sens, le tout avec un zeste dintuition et dhumour.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Stratégie