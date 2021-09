Manager multi sites, développer et démarrer de nouvelles activités auprès des industriels et collectivités. Fédérer les équipes pluridisciplinaires aux services de la performance, de la sécurité, du maintien des certifications et du respect de la réglementation ICPE.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Management

Réglementation ICPE

Relations commerciales

Gestion de projet

Travail en équipe

Développement durable