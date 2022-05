Besma TRAYA

Je suis un ingénieur en hydraulique et aménagement

Je cherche actuellement un poste de travail d’ingénieur dans le domaine d’hydraulique et aménagement (Irrigation, Alimentation en eaux potable, traitement des eaux usées, voirie et réseaux divers, génie civil, traitement des eaux naturelle, étude d’impact, station du pompage, forage, Dessalement des eaux, Chimie des eaux, Biologie, station d’épuration, drainage, Epandage des crues, Aménagement anti érosifs, hydrologies, hydrogéologie, climatologies, Gestion des déchets, Ecoulement en charge, Ecoulement à surface libre ,assainissement, Mécanique des sols, Mécanique des fluides, géologie, agronomie, pédologie, topographie, Environnement, chimie, physique…..).



Mes compétences :

Autocad

Solidworks

Processing ModFlow

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

ArcGIS