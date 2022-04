Bi Zaouli Roland TOH

Je suis Toh bi Zaouli Roland né le 29/12/1985 à Zuénoula (Grohounfla).Je suis chrétien .J'aime la rigueur et le mérite dans le travail car je suis persuadé que la main qui travail c'est elle qui doit manger.L'esprit d' équipe est mon credo car un seul individu ne peut pas mieux faire.C'est ensemble on peut toujours mieux faire en corrigeant l'erreur de chacun .Diriger un groupe n'a pas de secret pour moi .Il peut arriver que tes collaborateurs sont découragés parfois .Il ne suffit pas de mettre la pression sur eux à tout prix .mais il faut les écouter ensuite il faut les motiver sur tous les plans,les encourager .Pour Moi la motivation est le socle fondamental sur le quel doit reposer le Leader d'un groupe de personne qui travaille en équipe pour obtenir une bonne performance et pour pouvoir atteindre son objectif.Je définis la motivation comme l'art d'amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent ,en le faisant qu'ils fassent parce qu'ils veulent le faire et non parce qu'ils sont condamnés à le faire en dehors de leur volonté car ceci s'impacte sur la qualité du travail.Nous sommes dans un monde d'amélioration continue,qui voudra dire:Pour que ce monde soit amélioré continuellement nous avons besoin d'écouter l'autre aussi.



Voici l'une de mes idéologies:Je suis reconnais envers tous ceux qui m'ont dit non car grâce à eux je l'ai fais moi même.Tel est ma force .



Mes compétences :

Mouleur

Analyseur(ph et humidité)

Conducteur keebled