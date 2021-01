Bilal AHARRAM

Mes compétences :

Informatique

SIG

Base de données

MySQL

Java/jee

Language C et C++

TCP/IP

Voix sur ip

UML

IPV4

Linux/UNIX

Java Enterprise Edition

Java

NetBeans

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Telnet

Secure Shell

JavaServer Faces

Java 2 Enterprise Edition

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Android

VoIP (Voice over IP)

Ubuntu

UML/OMT

Spring Framework

Siemens Hardware

SQL

SNMP

OSI

Microsoft Windows XP

Microsoft Visio

Merise Methodology

Matlab

Log4j

Linux Fedora

Linux

JavaCV

JAXB

Hibernate

HTML

Glassfish

FTP

C Programming Language

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

WordPress

UMTS

Sendmail

SS7

SIP

Reconnaissance

PPP

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Magento

L2TP

JavaScript

GSM

GPRS

Framework

CDMA 2000

API