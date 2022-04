Mustapha AHARRAM

Forte de plus de 14 années d'expérience, Toiture M&Co est une entreprise spécialisée dans tous les travaux de toiture.





Nos compétences





Notre société est à votre disposition pour vous conseiller et vous guider au mieux dans vos travaux de couverture tant pour la pose de tuiles, d’ardoise naturelle ou artificielle, de bardages que celle de roofing.



Nous sommes également à votre service pour la construction de charpentes traditionnelles ou modernes, la création de chien-assis, de lucarnes ou de toits français.





Toiture M&Co, compte également dans ses services l'isolation thermique et acoustique de toitures en pente ou de plate-forme ainsi que la pose de Velux.







Nous sommes également spécialisés dans le façonnage de corniches en zinc ou en cuivre, des descentes d'eaux pluviales, des gouttières ainsi que la rénovation ou la démolition de cheminées.



Notre objectif premier est de vous garantir en toiture le meilleur en matière de construction, d’isolation et de couverture selon vos souhaits et votre budget.



Notre équipe est formée au quotidien pour être toujours au courant des dernières technologies tout en respectant les normes de sécurité et la tradition d’une rénovation de toiture réalisée dans les règles de l’art !



Toiture M&Co c'est une équipe de professionnels mise à votre disposition, possédant l'outillage professionnel adapté à chacun de ses domaines de compétence.







Le patron est sur chantier avec ses ouvriers pour vous assurer la perfection des travaux réalisés et vous offre également le meilleur rapport qualité/prix sans négliger la qualité ou les normes de sécurité !



Toiture M&Co vous invite à parcourir ce site pour vous familiariser avec tous nos domaines de compétence.





N'hésitez pas à nous demander un devis, c'est gratuit !



Nous travaillons sur Bruxelles et ses environs.



Contactez-nous pour plus d'infos !



toituremco@live.be



www.toituremco.be



0476 34 42 87



Mes compétences :

Maçonnerie de cheminée

Couverture

étanchéité bitumineuse

Charpente bois

Zinguerie