Bilel MEBARKI

Graphiste multimédia de la création à l’exécution, j’interviens dans la réalisation de maquettes, la mise en page et la publication pour tous supports de communication « print » et « web ».

N'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil à quelques uns de mes travaux sur :

www.bilelmebarki.com



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Flash

Graphisme

Illustration

SEO

Référencement naturel

Adobe After Effects

Prestashop

Édition

Wordpress

Adobe Premiere

Intégration

Web design

Drupal