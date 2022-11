Binot YANN

Je travaille dans le domaine de l'industrie depuis 8 ans dont 6 ans dans le groupe IFP Énergie Nouvelle.

Je suis ingénieur en étude et développement sur des modules clients lourds JAVA (RCP/Swing) et suis fortement motivé à évoluer dans l'architecture logicielle.



L'analyse des besoins clients, la réflexion sur les problématiques métiers et techniques ainsi que le travail d'équipe sont des points qui correspondent à l'idée que je me fais de mon emploi.

De plus évoluer en apprenant et en me formant dans de nouvelles technologies est une réelle motivation pour moi.



Mes compétences :

Java

Eclipse

C/C++

SVN

Linux

XML

Conception UML

Spécifications fonctionnelles

Test fonctionnel