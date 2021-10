Bizid MOHAMED MALEK

Un ingénieur Génie Électrique motivé & passionné par la découverte de nouvelles technologie.

L'amélioration des talents personnels dans le but d'accomplir et créer.

Je m'adapte rapidement et je m'intègre très bien lors d'un travail d'équipe.

Actuellement je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

Electronique analogique

AutoCAD

Sécurité incendie

Ladder

Electronique numérique

Electrotechnique

Electronique

Programmation

Electronique embarquée

Génie électrique

Eagle

Ecodial

Microsoft Office

Microsoft Excel

ModelSim

FPGA

VHDL

Assembleur

MATLAB

Microcontroleur

Programmation orientée objet

Microsoft PowerPoint

Fluidsim

Ingénierie de formation

STEP7

EMTP-RV

ISIS

Java

Quartus

Eclipse

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Xilinx

Microsoft Word

EDI

C++

C Programming Language

Assembler