Bizien DAVID

J'assure la promotion des services et produits auprès des entreprises haut de marché de l'Agence entreprise Ouest Atlantique.

En effet, fort d'une expérience de 14 années dans le domaine de l'intégration.

Je continue à faire profiter de mon expérience mon groupe, par le biais de ma connaissance de l'ensemble des acteurs du marché que je côtoie depuis plusieurs années.

De plus notre groupe Orange Business Services évoluant sans cesse autant sur le plan technologique qu'au niveau commercial, j'apporte mon expérience de terrain sur un secteur dont je connais les acteurs, interne/externe.

Afin de valoriser les services, maintenir et développer les parts de marché, les marges, garantir un haut niveau de satisfaction chez les clients d'OBS.



Mes compétences :

Alcatel

Alcatel OXO

Câblage

Câblage réseau

Call Manager

Cisco

Cisco Call Manager

Citrix

Citrix Metaframe

Fibre optique

Interconnexion

LAN

Manager

Optique

OXE

OXO

réseaux IP

ToIP

VoIP

Développement des ventes

Vente

Télécommunications

Marketing

Management

Informatique

Développement commercial