Bizieux CHRISTOPHE

Mon parcours professionnel prend forme en 1993 en qualité de serveur/barman sur paris, toulouse et en aveyron jusqu'en 1997.

Ensuite, j'ai changé radicalement de secteur d'activité pour oeuvrer comme manoeuvre en intérim (pour travailler aussi bien pour la réalisation de maison individuelle, que de résidences, locaux techniques, stabilisation de villas : forage pour réalisation de pieux béton) jusqu'à niveau N3P2. J'ai ensuite suivi une formation de TEB (technicien en bâtiment option dessin) au sein de l'AFPA de toulouse palays en 1999. A la fin de la formation j'ai intégré un bureau d'études sur paris durant un an. Pour des raisons personnelles, je suis revenu sur toulouse et j'ai une nouvelle fois suivi une formation de TSBEC (technicien supérieur en bâtiment et économie de la construction)en alternance avec l'AFPA de toulouse palays et la selarl MARTINIE (formation sur 2ans).Mon parcours fait étape pendant 4 longues années chez ARUA...

(toujours maîtrise d'ouvre sur du bâtiment neuf)

A ce jour, et ce depuis début février 2014, j'ai rejoins ECO (économiste de la construction, OPC, maîtrise d'œuvre neuf et rénovation)