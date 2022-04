Bizolon LYDIE

Conseil en management des Organisations de travail et en gestion des Ressources Humaines, Lydie BIZOLON dirige, gère et anime le cabinet BIZOLON Consultants depuis plus de 25 ans.

Chef de projet, elle est garante des valeurs fortes du cabinet :

- Une relation authentique, respectueuse de l’Entreprise et de ses équipes.

- Un engagement orienté vers des évolutions concrètes et une culture du résultat, tant au niveau de la stratégie que de l’opérationnel.

- Un accompagnement sur mesure, vous permettant de disposer de nouvelles clés pour piloter votre activité.





Mes compétences :

Ressources humaines

Risques psychosociaux

Aide au recrutement

Accompagnement au changement

Ingénierie de formation

Bilan de compétences