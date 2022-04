Bizot-Espiard MARIE-FRANÇOISE

DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

J ACCOMPAGNE DES APRRENANTS DANS LES MATIERES LITTERAIRES TELLES QUE LE FRANCAIS, l HISTOIRE ET LA GEOGRAPHIE

j ETAIS INTERVENANTE EN COURS DE SOUTIEN en COLLEGE ET LYCEE ET ACTUELLEMENT JE SUIS FORMATRICE ENSEIGNANTE EN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL OU J ENSEIGNE LES MEMES MATIERES A DIFFERENTS NIVEAUX

C.A.P. - B.P. - BAC PRO- BTS FRANCAIS

PAR SA DIVERSITE MON METIER EST PASSIONNANT

DE FORMATION EGALEMENT EN F.L.E JE PEUX EGALEMENT ACCOMPAGNER DES PERSONNES A L APPRENTISSAGE OU A L APPROFONDISSEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE



Mes compétences :

Formatrice

Français

géographie

Histoire