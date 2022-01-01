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Bizot-Espiard MARIE-FRANÇOISE

AIX EN PROVENCE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Aix-en-Provence dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
J ACCOMPAGNE DES APRRENANTS DANS LES MATIERES LITTERAIRES TELLES QUE LE FRANCAIS, l HISTOIRE ET LA GEOGRAPHIE
j ETAIS INTERVENANTE EN COURS DE SOUTIEN en COLLEGE ET LYCEE ET ACTUELLEMENT JE SUIS FORMATRICE ENSEIGNANTE EN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL OU J ENSEIGNE LES MEMES MATIERES A DIFFERENTS NIVEAUX
C.A.P. - B.P. - BAC PRO- BTS FRANCAIS
PAR SA DIVERSITE MON METIER EST PASSIONNANT
DE FORMATION EGALEMENT EN F.L.E JE PEUX EGALEMENT ACCOMPAGNER DES PERSONNES A L APPRENTISSAGE OU A L APPROFONDISSEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE

Mes compétences :
Formatrice
Français
géographie
Histoire

Entreprises

  • FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTE - FORMATRICE-ENSEIGNANTE

    2011 - maintenant ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS - HISTOIRE - GEOGRAPHIE
    CLASSE DE CAP - BP - BAC PRO - BTS français 1ere année

  • Independant - Formateur

    2004 - maintenant ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS COMME LANGUE ETRANGERE

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