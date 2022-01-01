Bizot-Espiard MARIE-FRANÇOISE

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DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
J ACCOMPAGNE DES APRRENANTS DANS LES MATIERES LITTERAIRES TELLES QUE LE FRANCAIS, l HISTOIRE ET LA GEOGRAPHIE
j ETAIS INTERVENANTE EN COURS DE SOUTIEN en COLLEGE ET LYCEE ET ACTUELLEMENT JE SUIS FORMATRICE ENSEIGNANTE EN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL OU J ENSEIGNE LES MEMES MATIERES A DIFFERENTS NIVEAUX
C.A.P. - B.P. - BAC PRO- BTS FRANCAIS
PAR SA DIVERSITE MON METIER EST PASSIONNANT
DE FORMATION EGALEMENT EN F.L.E JE PEUX EGALEMENT ACCOMPAGNER DES PERSONNES A L APPRENTISSAGE OU A L APPROFONDISSEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE
Mes compétences :
Formatrice
Français
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