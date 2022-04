Bj BLUESJONCTION

Fondé en 2008, le Blues Jonction est une formation de Blues, Blues Rock, qui restitue un vaste répertoire de reprises et de compositions. Le groupe est composé d'un batteur, d'un bassiste, d'un harmoniciste, d'un pianiste et d'une chanteuse qui gravitent autour de la guitare possédée de Paul Massiani.. Tous, sont des artistes de talent, atypiques, blindés d'énergie et de virtuosité, surprenants, imprévisibles, vibrants dans des tourbillons d’émotions et uniques en leur genre, En résumé, ils ne laissent personne indifférent.

PAUL MASSIANI:

Pas courant de rencontrer des musiciens talentueux ayant refusé de faire une carrière professionnelle pour être libre de choisir sans contrainte, pour partager de vraies émotions, pour entretenir au long cours de vraies amitiés hors des artifices du showbiz. Paul fait partie de ces exceptions. Guitariste à la technique surprenante alliant, blues, jazz, et rock, Paul a réussi le tour de force de mixer toutes ces techniques et de se les approprier pour en faire un mélange très personnel. Son jeu bourré d’émotions et de virtuosité est rare et dense. A écouter d’urgence pour les amateurs de feeling avec son groupe « Blues Jonction ».