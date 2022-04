Bjorn KLUTH

Bénéficiant d’une expérience de plusieurs années dans la vente en BtoB au sein de grands groupes industriels internationaux, maîtrisant à la fois la négociation commerciale et plusieurs langues étrangères, je recherche un poste d’encadrement des équipes commerciales dans lequel je puisse appliquer et développer mes compétences et connaissances tant pour le suivi et la fidélisation d’une clientèle existante que pour le développement du portefeuille clients.