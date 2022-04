BKM Production pense, conceptualise et réalise vos projets selon 2 principes de base :



Un travail de Qualité et un résultat qui se distingue par son Originalité.





Réels passionnés de cinéma et de l'image en général, nous sommes soucieux de vous prouver toutes nos compétences à travers un travail soigné et artistiquement à part.

Notre philosophie… faire de chacune de vos envies, un résultat unique.



Site : http://www.bkm-production.com



Mes compétences :

3D Animation

Sound Design

Audiovisuel

Cameraman

Effets spéciaux

Composition musicale

Infographie [Photoshop ]

Tournage

Voix Off

Montage vidéo

Post production

Documentaire

Reportage

Motion Graphics

Animation 3D