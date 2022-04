Blablanglais SPÉCIALISÉ ANGLAIS ORAL

Après le succès de mes vidéos d'anglais pour enfants ludolidia depuis 2010 et des cours pour les enfants sur Skype depuis 2014,de nombreux parents ont voulu s'y mettre. Soit pour les aider dans leurs fonctions professionnelles ;préparation conférences, présentations, examens, améliorer l'oral ou simplement pour enfin réaliser le projet de pouvoir s'exprimer en anglais sans trop de contraintes.



J’anime des discussions en anglais via Skype pour inciter les élèves à développer l’oral en classe.

Avec l’aide des professeurs, je propose des sujets variés afin de stimuler et d’encourager le dialogue pendant les cours d’anglais.

Avec l’aide d’une marionnette pour les petits, d’articles de presse, images d’actualités pour les plus grands, mon but est de faire parler l’élève avec une personne, autre que le professeur. Ceci égaye le cours et amène plus facilement à s’exprimer. Une évaluation de la compréhension de l’anglais peut ainsi être mieux estimée par l’enseignant.

Désormais, les adultes s'y mettent afin de perfectionner l'anglais dans leur cadre professionnel ou décident d'apprendre l'anglais afin de pouvoir ajouter cette compétence sur leur CV. L'oral reste la grande faiblesse d'où la nécessité de la pratique. De courtes conversations mais régulières sont le moyen le plus rapide et efficace d'y parvenir

Une conversation par téléphone en anglais n'est pas si simple mais souvent nécessaire pour les entreprises. J'enseigne donc une méthode pour rendre ce moment stressant plus facile.

Vous voulez apprendre à vous exprimer en anglais mais vous n'avez pas le temps et SURTOUT pas l'envie de suivre des cours? BLABLANGLAIS, spécialisé en oral, sur Skype est LA solution. 30 minutes, à deux ou individuel. Essai gratuit.



Mes compétences :

Enfance

Langues

Culture

Skype

Enseignement