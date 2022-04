Black LOU OFFICIAL

BLACK LOU est un artiste de la scène reggae, roots,dance hall ska.

Il est né en 1979 à Saint-Denis de l’Île de La Réunion.

Autodidacte dans la musique, c'est au fil des années, plus

précisément dans l'adolescence vers l'âge de 12-13 ans que

BLACK LOU commence à ressentir « le feeling Irie » à travers les

chansons de grands artistes tels que Bob Marley, Gladiators,

The Mighty Diamond, Burning Spears, Danyel Waro et bien d'autres.

Bien inspiré spirituellement et musicalement, il fait ses premières

scènes en sound system avec diffèrents Dj et se crée ainsi son public.

Fin 2008, il forme son propre groupe et présente alors ses

compositions en français, anglais, créole avec des textes militants et

conscients.

BLACK LOU nous emmène dans un univers musical authentique,

plein d'émotions, partant du plus roots au plus énergique.

Son talent est mis en valeur par sa puissante voix et sa forte

présence scénique.

En pleine ascension musicale, Black Lou apparaît comme l'un des

artistes les plus prometteurs de la nouvelle génération reggae depuis

la sortie d'album et du clip

« Le monde tourne à l'envers » en duo avec Zorro Chang.

Profitant d'une actualité florissante, Black Lou est prêt à s'envoler vers une carrière

internationale.

Réservez le dés maintenant pour enrichir

vos programmations futures !

https://youtu.be/3_T0gk0pjI4



Mes compétences :

Interprète

Compositeur

Artiste

Auteur