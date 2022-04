Blain FREDERIC

Travaillant a Gerflor depuis 1994, j'ai integre le poste de methodiste en 2009.

Mes missions principales sont :

• Définition de la gamme de fabrication et validation des investissements nécessaires

• Mise en place et suivi d’indicateurs de productivité

• Réalisation des Modes opératoires machine

• Participation aux évolutions du développement des produits et validation de la faisabilité industrielle

• Analyse du système de production (flux, types de produit, organisation…)

• Propositions d’amélioration du système de production

• Pilotage de groupes de travail d’amélioration continue