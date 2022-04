Blais MICHEL

Conception/développement de logiciels sur mesure (RPG IV ILE et Windev).



L'étude et le développement de logiciels de gestion

sur les machines IBM as/400, IBM iSeries, IBM i est un métier passionnant.



La fiabilité et la pérennité de cette technologie permet de faire évoluer en douceur le système d'information des entreprises.



Imaginez des programmes de 1980 qui rendent encore de bons services.



Ces programmes RPG II, RPG III peuvent se transformer en RPG moderne :

Le RPG IV ILE -- > > soit l'ouverture vers les nouvelles technologies (Java, PHP, XHTML, Windev, ...) et surtout la création de fonctions réutilisables qui réduisent considérablement la taille d'un source.



Mes compétences :

AS 400

CLP

Conception

IBM i

IBM Iseries

ISeries

Programmation

RPG

RPG ILE

RPG IV

Windev