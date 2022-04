Je suis Blaise ASSIKE, archiviste- documentaliste de formation.

En poste depuis 2009 dans plusieurs entreprises d'assurances à Abidjan-Plateau (Côte-Ivoire). Après mon succès au concours d'archiviste, organisé par le Cabinet d'archivage Docuteh Entreprise en 2004 ou, j'ai eu à faire des stages et contrats dans plusieurs Entreprises sous le couvert de ce Cabinet. J'ai donc jugé utile de m'inscrire à l'Institut pour la Promotion de Arts Conservatoires (I.P.A.C) et à l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (I.N.S.A.A.C) en vue de la connaissance académique et des diplômes mérités pour mon accès du niveau supérieur de la connaissance pratique et stratégique du domaine. Toutes ces expériences et connaissances acquises à l'Institut et sur le terrain, m'ont procuré des compétences qui me permettent de travailler en toute confiance et enthousiasme.





Mes compétences :

Audit archivistique; mise en place d'un dépôt d'ar

GED, et Traitement traditionnel des archives,-Elab

Microsoft Excel et Word; logiciel SGIDOS

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit