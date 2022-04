Ayoub MOUSTIC

Plus de 6 ans d'expérience de projets ECM m'ont permis d'acquérir une large expertise dans le domaine de l'Enterprise Content Management : dématérialisation multi-canal, RAD/LAD, GED, gestion de processus (Workflow), signature électronique et sécurité des contenus électroniques.



Spécialisé et expert certifier sur des solutions leader du marché (IBM FileNet P8 et Kofax), cette expertise me permet d'intervenir sur un large spectre dans un projet ECM, à la fois sur les phases de dématérialisations, de gestion de document, de processus métier jusqu'au stockage et l'archivage des contenus.



Je propose mes services en maitrise d'œuvre ou maitrise d'ouvrage et peux intervenir à n'importe quelle étape d'un projet :



- Etude d'opportunité / ROI

- Etude de besoins / Cadrage

- Rédaction de cahier des charges et appels d'offres

- Pilotage de la sous-traitance

- Conception / Architecture

- Recette / Homologation

- Conduite du changement / déploiement / communication / Mise en production



Mes compétences :

FileNet

Informatique

Numérisation

GED

Ecm

Dématérialisation

Java

Linux

PHP

Java EE

Oracle

JavaScript

Java Platform

SQL

Documentum