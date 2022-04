Blaise BERNIER

Fort de mon expérience technique dans le monde de la génétique et de la reproduction animale, mon activité est aujourd'hui basée sur la mise en place de la politique commerciale de l'entreprise GENOE auprès de mes 30 collaborateurs de terrain. J'assure l'animation et la management des groupes de collègues, ainsi que les présentations techniques et commerciales à nos clients.

Je participe activement au développement et aux tests de logiciels utilisés au niveau national dans le domaine caprin.

Je suis présent sur le terrain pour les prospections en appui avec mes collaborateurs, ce qui me permet de garder le contact direct avec le monde agricole.



Mes compétences :

Commercial

Relation client

Management

Techniques de vente

Conseil

Informatique