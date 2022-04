Blaise BOUBA NEZENE

Ingénieur Informaticien

Charge d’Étude Assistant N°1 / C-SIGIPES/DAG

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle



Spécialités :

- Réseaux et Applications Multimédia

- Systèmes d’Information Géographique



Expérience Professionnelle :

- 08 ans (Enseignement Supérieure)

- 06 ans Gestion du Projet SIGIPES



Mes compétences :

Télédétection et cartographie

Conception des Bases de Données et géodatabases

Mise en œuvre et développement d’applications we

Systèmes d'information géographique

Management des Systèmes d’information

Administration, sécurité et dimensionnement des

Déploiement des réseaux informatiques