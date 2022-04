Blaise CHARLOTTE

Diplômée d'un master spécialisé dans le développement durable, j'ai réalisé trois stages d'un durée de près d'un an près d'un an autour du développement durable en association, collectivité territoriale et chambre consulaire.

D'une nature dynamique, responsable et avec un bon sens de l'initiative, je suis à l'aise en communication écrite et orale, j'apprécie le travail d'étude et j'ai su gérer les projets qui m'ont été confiés dans un bon esprit d'équipe.

Mon objectif professionnel est de rentrer dans une entreprise, association ou collectivité pour les aider à développer de manière opérationnelle le développement durable dans leur structure.

J’ai du plaisir à travailler en équipe de manière transversale et je suis motivée à me déplacer au niveau national comme international.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Animation de réunions

Etude et enquête qualitatives

Responsabilité sociétale des entreprises

Communication écrite et orale

Gestion de projet