Blaise DORSOUMA est un ingenieur des travaux génie civil à la base et s'est specilaisé en suite en eau et assaiinissement (Master 2). Il est actuellement Adjoint Responsable Travaux et Maintenance chez TOTAL Mraketing Tchad. Blaise a une double competence, bureau et terrain. Il monte les appels d'offre, suit les travaux et les receptionne. Il a une bonne connaissance dans les GPL et les produits blancs. Très à l'aise dans les installations industrielles et mainténance équipements.



Mes compétences :

BTP

AutoCAD

Bâtiment

Ingénierie

Génie civil

Gestion de projet

Construction

Management