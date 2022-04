Diplômé d’un BTS en logistique et transport, je possède une expérience de plus de sept ans dans ce domaine. J’ai pu mettre en pratique mes connaissances en exploitation mais aussi au niveau de transport de marchandises.

Suite à l'acquisition du Caces Bras de Grue, je souhaite maintenant évoluer dans les domaines de Levages.



Mes compétences :

Logistique

Méticuleux

Ordonné

Permis C

Transport