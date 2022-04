Blaise KISS

Je suis un nomade des vallées transalpines,

Avec de grandes ailes, mais bien sans racines,

Exposé en vitrine comme de la marchandise,

Me décrire ici est une vaine entreprise.



Comme toi, chaque jour, je suis différent,

Mes humeurs passagers varient au gré du vent.

Par certains des côtés, je suis prévisible,

Martien de naissance : un sujet perfectible.



Depuis tout petit dans l'art informatique,

Je travaille maintenant beaucoup dans les NTIC.

Je passe mes journées à essayer d'expliquer

A ces fichus machines ce qu'ils devraient gérer.



Je glisse avec plaisir sur les pistes en hiver,

En été je préfère me baigner à la mer.

Créatif de nature, je donne vie aux idées,

Adroit de mes mains, j'aime aussi bricoler.



Aux jeux de Sophia, heureux gagnant

De plusieurs médailles, en or, bronze et argent,

Pas dans les épreuves de course mais de robotique,

Une activité sympa et aussi ludique.



Mes compétences :

ASP

Clearcase

CVS

Dhtml

Eclipse

Eclipse RCP

HTML

JAVA

Javascript

JSP

Linux

Microsoft SQL

OBJECTEERING

PHP

RCP

Shell

SNMP

UDP

UML

UNIX

VBScript

XML