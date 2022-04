Franck BONNEFOY

Ingénieur informatique, diplomé de l'INSA de Lyon en 1997, j'ai 10 ans d'expérience en informatique pour le compte de plusieurs clients prestigieux :

- Crédit Agricole (ATTICA) : conception et développement d'applications bancaires en environnement Java/J2EE

- Amadeus (réservation de voyages) : développement et responsable technique pour le service de facturation

- Eurocopter (hélicos) : chef de projet TMA d'un logiciel de test et d'une base de données avioniques

- Alcatel Space (satellites) : chef de projet pour le développement de logiciels pour les centres de contrôle de satellites

- ESCOTA (autoroutes) : chef de projet et développement d'un Intranet lié au Système d'Information Géographique

- ETSI (normes de télécommunications) : développement d'applications Internet et Intranet pour les experts en télécommunications



Mes compétences techniques sont plutôt orientées vers les nouvelles technologies : Java (J2EE, Swing), Microsoft (ASP, C#, .NET), bases de données (Oracle, SQL Server)



Mes compétences :

Informatique

JAVA