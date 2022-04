Georges EMOND

Capacité dadaptation et dévolution : Appropriation rapide du contexte Client et de ses contraintes (qualité, sécurité, risques, normes, usages, méthodes, coût, délai)



Communication aisée : Animation de réunion et comités, gestion des équipes projet, mobilisation des ressources, sens des responsabilités et force de proposition, gestion de crise, restitutions vers MOA, MOE, et Directions



Totale autonomie : Maîtrise des outils inhérents à la fonction (pack Office, Visio, MS Project, PSnext, Artemis), permettant dassurer la planification initiale et les ajustements permanents des tâches, actions, tableaux de bord, indicateurs, alertes, risques, résultats et REX



Veille technologique permanente (ITIL, ISO 9001, CMMi, PMI, HERMES, MESARI, LEAN, BIG DATA)



Mes compétences :

Gestion de projets

ITIL

Lean management

Qualité projet

Conseil

Chef de projet

KPI

Freelance

Organisé

Paris