Marc TONIOLO

Depuis le 01/09/2014 à ce jour, Ingénieur Technique en SSI



== > Mise en œuvre de nouveaux projets

• Participer aux groupes de travail chargés de définir les solutions techniques (sur les aspects matériels, logiciels, développements et sécurité)

• Participer au suivi des projets et de leurs plannings

• Effectuer les tests, les pilotes et les qualifications techniques

• Créer ou maintenir la documentation et les procédures d'exploitation

• Assister le personnel d'exploitation sur les nouveautés et contribuer à leur formation.

• Veiller au bon déroulement des mises en production et des premiers passages en exploitation.

• Participer à la communication vers les utilisateurs.

• Aider à l'amélioration de la qualité de la Production par des propositions techniques ou organisationnelles (contrôles, procédure, outils)

• Assurer la maintenance des procédures impactées

• Participer aux exercices de secours

• Selon son expertise, peut être amené à :

o Contrôler le bon déroulement des sauvegardes

o Effectuer les tests de restauration

o Contrôler le bon déroulement des réplications systèmes vers le site de secours



== > Exploitation des applicatifs et des environnements gérés par l'entreprise

• Créer et administrer les environnements techniques.

• Assurer la supervision technique selon les procédures en vigueur.

• Mesurer l'utilisation des ressources et vérifier la bonne adéquation des solutions mises en œuvre

• Assurer la mise en production en garantissant le respect des normes

• Contrôler la bonne exécution des traitements.

• Assurer la mise à disposition et/ou la livraison des objets techniques

• Intervenir en support sur la résolution des incidents complexes

• Contrôler la qualité du parc matériel, logiciel, applicatif

• Assurer la tenue et la diffusion des tableaux de bord selon les procédures en vigueur



== > Connaissances et compétences techniques

• Maîtrise des composants techniques du Système d'Information de l'entreprise (matériels, logiciels …)



== > Capacités professionnelles

• Rigueur

• Réactivité et disponibilité (astreintes)

• Sens du service

• Capacité d'analyse, de synthèse et de décision

• Autonomie, respect des délais



Depuis le 01/07/2009 à ce jour, Gestionnaire des changements (processus ITIL) au sein du Gie ATTICA puis CAAGIS (01/01/2010).



- "Soutien de service" des bonnes pratiques ITIL

- Respect des méthodes, procédures et processus standardisés.

- Planifier et approuver la faisabilité avant la mise en œuvre.

- Être garant que les changements soient maitrisés, tracés et historisés.





01/04/08 au 30/06/2009 (SSII) Chef de Projet, Coordinateur système et réseaux en milieu bancaire



- Gestion et suivi de projets systèmes (Unix et Windows)

- Coordonner les projets engagés entre les différentes Compagnies affiliées à la société

- Management de personnels qualifiés au niveau systèmes dans l’avancement des charges

- Coordonner, superviser et recetter techniquement les travaux d’architectures

- Contact commercial pour établir des devis et de la gestion de licence

Administrer et agencer la conception et les différentes évolutions de projets systèmes pour les besoins de l’entreprise



26/11/06 au 31/03/2008 (SSII) Chef de projet en informatique logistique (DHL France)



- Piloter et Animer différentes structures d’études informatiques, des audits de sites ou d’entreprises.

- Organisateur des suivis de projet, Définition et Planification des tâches dans le respect des normes, des délais et du budget.

- Suivi des délais, de la qualité des livraisons des équipes techniques/ fonctionnelles.

- Responsable des priorités, planning, budget, de la mise en place d'un référentiel.

- Analyse sans faille, Essais plate forme complets, Respect des plannings et des consignes de sécurité.

- Management et Coordination des équipes.

- Mise en place d'infrastructure technique et d'exploitation de la production informatique et des réseaux.

- Mise en œuvre informatique de projets d’évolution des systèmes d’informations et des réseaux dans le



Mes compétences :

SSI

Chef de projets

Administrateur réseaux

ITIL V3 RCV

Administrateur système

Responsable

Change management/conduite du changement

ITIL

Organisé

ITIL Foundation V3

ITIL V3 OSA

UNIX

Microsoft Windows 2000 Professional

SQLPlus

SQL

Oracle 8i

Oracle

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange 5.5

Audit

AIX UNIX