Bruno BABIN

Militaire de carrière , je suis chargé d'affaire depuis 10 ans. Ces années d’expérience au sein du service infrastructure de la défense m’ont permis d’acquérir de solides compétences dans le domaine de la maintenance, tant sur le plan administratif (code des marché public etc..) sur le plan technique et sur le plan financier.

J’ai également développé tout au long de ma carrière le travail en équipe ainsi que le management et rechercher une adhésion active des personnels sous ma responsabilité pour atteindre l’objectif.





Mes compétences :

la maintenance

Microsoft Office 2007