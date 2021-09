Bruno BABIN

Mes connaissances et compétences sont axées autour de projets d'assemblage mécanique et de tôlerie.

J'ai approfondi mes connaissances sur le terrain auprès de techniciens et opérateurs qui m'ont fait profiter de leurs longues expériences dans ses domaines.

La mise en place de méthodologie technique par des analyses diverses a toujours été mon quotidien et c'est ce que j'apprécie dans mon travail.

Je souhaite être l'acteur de votre amélioration continue.



Mes compétences :

CONCEPTION

TECHNIQUE

ANALYSE DE LA VALEUR

PEINTURE

COORDINATION

ORGANISATION

METHODES

GESTION DE PROJET

PLANIFICATION

Clipper

Gestion des stocks

Organisation du travail

Suivi des fournisseurs

Qualité produit

Kanban

ISO 900X Standard

Oracle

Manufacturing Resource Planning

Lean Manufacturing

Autocad

Qualité