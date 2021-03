Denis MASSÉ

Vos défis :



REUSSIR VOTRE STRATEGIE DIGITALE

- Ayant 10 ans d'expérience en projets IT j'ai réussi leur déploiement chez Alcatel, Total et dans d'autres organisations.

- Au sein d'équipes composées d'une dizaine de personnes, j'ai dû faire preuve de diplomatie.

- En travaillant pour une société de services internationale, j'ai contribué au déploiement du plus grand parc informatique européen chez le premier opérateur français.



Vous recherchez une personne rigoureuse et organisée pour vous accompagner dans la durée ?

Je souhaite mettre ces qualités aux services de vos projets numériques.

Je suis particulièrement intéressé par les projets systèmes distribués et le travail en équipe.



Your challenges:



SUCCESSFUL DIGITAL STRATEGY

- With 10 years experience in IT projects I managed deployment, Alcatel, Total and other organizations.

- In teams composed of a dozen people, I had to be diplomatic.

- Working for an international service company, I contributed to the deployment of Europe's largest IT park in the first French operator.



Looking for a rigorous and organized person to help you in the long term?

I want to put these qualities to service your digital projects.

I am particularly interested in distributed systems projects and teamwork.



You will enjoy my imagination and professional services.



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Java Platform

Innovation

Environnement

Gestion de projet

Télécommunications

Cloud computing

Management Consulting

Change Management

Systèmes embarqués