Laurent BONNEFOY

Pour finir mes études à l'INSA de Lyon, j'ai effectuée mon stage de fin d'étude chez STERIA Lyon... et j'y suis resté pendant 7 ans.



Après des débuts orientés principalement vers la technique et le développement, j'ai au fil de mes expériences, devenir chef de projet, tout en gardant un lien avec mes origines techniques.



Je me suis occupé pendant 5 ans du Pôle TMA de Steria Lyon, qui a compté jusqu'à 8 personnes, et s'occupait de plus d'une dizaine d'applications.



Après 7 ans chez STERIA, j'ai changé d'horizon en mai 2011 pour intégrer les effectifs d'ATOS Worldline à Lyon. Je suis responsable d'applications confirmé dans une équipe d'hébergement spécialisé. Je m'occupe avec 2 autres personnes des projets d'hébergement de la DILA (Direction de l'Information Légale et Administrative). J'ai également un rôle transverse qui s'oriente vers l'industrialisation des processus d'hébergement au sein des équipes applicatives de notre BU.



Depuis Juillet 2012, j'ai pris la fonction de responsable d'une équipe de 6 personnes spécialisée dans l'hébergement de haute disponibilité.

Ce rôle consiste à prendre la direction des projets gérés par les chef de projet de l'équipe d'une part, et d'autre part à accompagner et faire progresser chaque membre de l'équipe dans sa carrière professionnelle.



Mes compétences :

AIX

BusinessObject

Chef de projet

Chef de projet informatique

Documentaire

Formation

HPov

Informatique

J2EE

JAVA

Java j2ee

Linux

Microsoft IIS

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MS SQL

MS SQL Server

Oracle

PL SQL

Sunopsis

Supervision

TMA

Tomcat

UNIX

UNIX AIX

Web